Bắt giữ nghi phạm sát hại chủ quán cà phê ở Long An

Sau hơn 2 ngày truy xét, Công an tỉnh Long An đã bắt giữ nghi phạm sát hại chủ quán cà phê ở xã Long An, huyện Cần Giuộc.

Ngày 28/11, một nguồn tin cho biết Công an tỉnh Long An đã bắt giữ nghi phạm sát hại nữ chủ quán cà phê tại khu vực cầu Mồng Gà, xã Long An, huyện Cần Giuộc. Nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn tại Đồng Nai. Khám xét người này, công an thu giữ một số giấy tờ mua bán vàng. Danh tính kẻ sát nhân chưa được công an tiết lộ. Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: A.C. Trước đó, 17h ngày 25/11, một số người ở gần khu vực cầu Mồng Gà phát hiện người đàn ông có biểu hiện bất thường khi rời khỏi quán cà phê do bà H.H.D. (44 tuổi, quê Cà Mau) làm chủ. Người dân vào quán kiểm tra phát hiện bà D. nằm tử vong trên nền nhà với nhiều vết thương trên cơ thể. Nhiều nữ trang trên người nạn nhân cũng biến mất. Qua trích xuất camera, cơ quan điều tra xác định khoảng 12h cùng ngày, một người đàn ông đến quán cà phê bà D. uống nước. Gần 3 giờ sau, người này mới rời đi.