Bắt giữ nghi phạm nổ súng hàng loạt tại ga tàu điện ngầm New York

Cảnh sát hôm 13/4 đã bắt giữ nghi phạm đặt hai quả bom khói và nổ súng trong một toa tàu điện ngầm ở New York, Mỹ khiến ít nhất 23 người bị thương.

Frank James, 62 tuổi, bị tạm giữ ở khu Hạ Manhattan, cách hiện trường vụ tấn công hôm 12/4 khoảng 8 km, sau khi nhà chức trách xác định được nơi ở của người này với sự trợ giúp của người dân, Reuters đưa tin.

"Chúng tôi đã bắt được anh ta", Thị trưởng Eric Adams phát biểu trong cuộc họp báo thông báo về vụ bắt giữ. "Chúng tôi sẽ bảo vệ người dân thành phố New York và bắt giữ những người mà chúng tôi tin rằng họ có thể mang đến nguy hiểm cho người dân".

Một đơn khiếu nại hình sự dài 10 trang do các công tố viên liên bang đệ trình hôm 13/4 tại Tòa án quận ở Brooklyn đã buộc tội James với tội danh khủng bố hay tấn công bạo lực nhằm vào hệ thống giao thông công cộng.

Các quan chức cho biết nếu bị kết tội, người này có thể phải đối mặt với án tù chung thân.

Frank James, nghi phạm trong vụ xả súng ở ga tàu điện ngầm New York, Mỹ đã bị bắt. Ảnh: Reuters.

James bị bắt sau 30 giờ xảy ra cuộc nổ súng hàng loạt tại ga tàu điện ngầm New York.

Vụ nổ súng được báo cáo vào giờ cao điểm đi lại buổi sáng, khi chuyến tàu N chạy tuyến Manhattan đang chờ để vào ga số 36, ở Brooklyn, làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực trong hệ thống tàu điện ngầm của New York.

Nghi phạm James sinh sống tại thành phố New York, có địa chỉ gần đây ở Philadelphia và Wisconsin, đã có tiền án 9 lần bị bắt trước đó ở New York và 3 lần ở New Jersey, theo Sở Cảnh sát New York (NYPD).

Văn phòng luật sư Mỹ ở Brooklyn cho biết người này sẽ ra hầu tòa vào ngày 14/4.

James bị cáo buộc đặt hai quả bom khói bên trong toa tàu điện ngầm trước khi nổ súng vào các hành khách bằng một khẩu súng ngắn bán tự động hôm 12/4. Theo nhà chức trách, tay súng đã bắn 33 phát bằng khẩu súng ngắn Glock 17 99 mm.

Các nhà chức trách cho biết thêm khẩu súng lục được mua vào năm 2011 sau đó đã được thu hồi tại hiện trường, cùng với ba băng đạn, rìu nhỏ và một thùng chứa xăng.