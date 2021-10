Bắt giữ nghi phạm khống chế, cưỡng bức chủ nhà

Hiến đột nhập rồi khống chế người phụ nữ 27 tuổi cùng con gái. Nghi phạm sau đó hiếp dâm chủ nhà, trộm tài sản trước khi bỏ trốn.

Ngày 30/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã di lý Mai Văn Hiến (33 tuổi, ngụ huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) từ tỉnh Đắk Nông về địa phương để điều tra về hành vi Hiếp dâm, Cướp tài sản.

Thượng tá Nguyễn Trường Giang, Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước, cho biết nghi phạm Hiến bị bắt sau hơn một tuần lẩn trốn.

Mai Văn Hiến. Ảnh: Công an cung cấp.

Khoảng 2h ngày 22/10, Mai Văn Hiến đột nhập vào một căn nhà tại xã Nghĩa Trung (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) với ý định trộm cắp tài sản. Khi vào trong, Hiến dùng dao khống chế rồi lấy dây trói nữ chủ nhà 27 tuổi và con gái.

Mai Văn Hiến sau đó đã hiếp dâm chủ nhà. Trước khi bỏ trốn, anh ta đã lục tìm lấy đi 2 điện thoại, 16 triệu đồng, một nhẫn vàng, một lắc vàng. Nạn nhân sau đó tự cởi trói chạy ra ngoài kêu cứu, báo công an.

Sau 9 ngày truy xét, sáng 30/10, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông bắt được Mai Văn Hiến khi nghi phạm đang lẩn trốn tại Bon RBut, xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong.

Theo Công an tỉnh Bình Phước, nghi can Mai Văn Hiến đang bị Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, truy tìm vì có liên quan đến vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra ngày 30/6.