Bắt giữ nghi phạm giết người ở TP.HCM

Sau khi đâm chết người tại bến xe ngã tư Ga, ông Trí trốn về Tiền Giang. Cảnh sát đã bắt giữ người này để đưa về TP.HCM.

Ngày 11/4, Công an quận 12, TP.HCM, đang lấy lời khai Đinh Tiến Trí (50 tuổi, quê Thái Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Trí bị cáo buộc sát hại người đàn ông tại bến xe ngã tư Ga, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM chiều 10/4.

Công an đưa nghi phạm Đinh Tiến Trí đến bến xe để thực nghiệm điều tra. Ảnh: T.L.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Trí là tài xế xe ôm, hoạt động tại khu vực bến xe ngã tư Ga. Chiều 10/4, nghi phạm xô xát với anh N.T.D. (36 tuổi, quê Vĩnh Phúc) tại quán nước ở bến xe

Sau đó, tài xế xe ôm dùng tua vít dài 15 cm đâm ông D. nhiều nhát rồi bỏ trốn. Nạn nhân gục xuống, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh camera an ninh để truy xét kẻ gây án.

10h ngày 11/4, cảnh sát bắt giữ ông Trí tại tỉnh Tiền Giang rồi di lý về TP.HCM.