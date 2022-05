Bắt giữ nghi phạm giật iPad trên tay bé trai ở TP.HCM

Thiếu tiền tiêu xài, Tài giật chiếc iPad trên tay bé trai ở quận Bình Tân (TP.HCM) rồi đem bán với giá 2 triệu đồng.

Tối 12/5, Công an quận Bình Tân, TP.HCM, đang lấy lời khai Nguyễn Văn Tài (34 tuổi, ngụ quận 6) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo cảnh sát, Tài là nghi phạm giật chiếc iPad trên tay bé trai tại một con hẻm ở phường An Lạc A.

Nghi phạm Nguyễn Văn Tài cùng tang vật là chiếc iPad. Ảnh: T.L.

Trước đó, Công an phường An Lạc A tiếp nhận đơn trình báo của bà L.T.A.Đ. (34 tuổi, ngụ quận 10) về việc con trai bị kẻ gian giật mất chiếc iPad. Theo nội dung đơn trình báo, chiều 8/5, chị Đ. chở con trai 7 tuổi từ quận 10 qua hẻm 460 Kinh Dương Vương (phường An Lạc A, quận Bình Tân) để đưa đồ cho mẹ ruột.

Trong lúc đứng trong hẻm, bé trai bị một người đàn ông chạy xe máy giật mất chiếc iPad trị giá 12 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Tân bắt giữ Tài, thu giữ vật chứng vụ cướp giật.

Tài khai do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp giật. Sau khi chiếm đoạt chiếc iPad của bé trai, nghi phạm đem bán cho một cửa hàng điện thoại ở quận 6 với giá 2 triệu đồng.

Theo cảnh sát, Tài có 2 tiền án về tội Cướp giật tài sản.