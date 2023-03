Bắt giữ nghi phạm giật điện thoại của cô gái đi xe máy

Bắt giữ 2 thanh niên cướp giật tài sản

Công an TP Dĩ An cho biết đã tạm giữ Hồ Quang Vũ và Lê Hồng Việt (cùng SN 1996 và có HKTT tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, Bình Dương) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.