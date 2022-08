Bắt giữ nghi phạm gây ra 3 vụ cướp manh động

Bằng thủ đoạn manh động, Phạm Văn Toàn đã gây ra các vụ cướp nhằm vào tài xế xe ôm và người đi đường.

Ngày 9/8, Công an TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết vừa bắt giữ Phạm Văn Toàn (19 tuổi, trú thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Toàn là nghi phạm gây ra 3 vụ cướp tài sản của người đi đường và tài xế xe ôm với thủ đoạn manh động.

Phạm Văn Toàn.

Theo điều tra, chiều 1/8, L.V.D. (16 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ) điều khiển xe máy hiệu Honda Click đến khu vực vòng xoay mới xã Tân Hưng, TP Bà Rịa thì Phạm Văn Toàn xin đi nhờ đến khu vực cổng nghĩa trang Long Hương. Đến nơi, Toàn dùng dao uy hiếp, cướp xe máy của D. rồi tẩu thoát.

Sáng 3/8, Toàn thấy ông T.V.T. (68 tuổi, lái xe ôm ở TP Bà Rịa) đón khách tại khu vực chợ hải sản phường Phước Trung nên thuê chở về thôn Tân Trung, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ.

Trên đường đi, Toàn chỉ dẫn ông T. rẽ vào đường hẻm ở xã Tân Hưng rồi rút dao khống chế nạn nhân, cướp tiền và xe máy.

Tiếp nhận tin báo, cảnh sát hình sự Công an TP Bà Rịa đã trích xuất camera an ninh tại các tuyến đường để truy bắt hung thủ. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, ngày 8/8 công an bắt giữ Toàn.

Tại cơ quan công an, Toàn khai đã mang vật chứng đi bán lấy tiền tiêu xài. Ngoài 2 vụ án trên, Toàn còn thực hiện trót lọt một vụ cướp xe máy của tài xế xe ôm tại huyện Châu Đức ngày 5/8.