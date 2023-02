Bắt giữ nghi phạm dùng súng cướp tại cửa hàng Thế Giới Di Động

Chiều 14/2, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt được nghi phạm sử dụng súng để cướp tiền và điện thoại thoại tại cửa hàng Thế Giới Di Động.

Camera ghi hình vụ cướp tài sản ở cửa hàng Thế Giới Di Động Mang theo vật nghi là súng, tên cướp yêu cầu nhân viên cửa hàng Thế Giới Di Động ở Vĩnh Phúc bỏ tài sản vào túi.

Nghi phạm tên Nguyễn Văn Hòa (sinh 1996, trú huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Theo nhà chức trách, vụ án xảy ra tại cửa hàng Thế Giới Di Động ở phường Hùng Vương, TP Phúc Yên tối 13/2. Khi đó, Hòa mang theo vật giống súng uy hiếp nhân viên cửa hàng Thế Giới Di Động rồi lấy nhiều tài sản.

Nghi phạm Nguyễn Văn Hòa. Ảnh: Công an Lâm Đồng.

Đến trưa 14/2, Công an Lâm Đồng nhận được thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc về việc nghi phạm đã lẩn trốn vào TP Đà Lạt. Sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ truy bắt nghi phạm.

Tuy nhiên, Hòa đã rời khỏi TP Đà Lạt từ lúc 13h cùng ngày để đi TP.HCM. Đến 15h35, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt được nghi phạm tại đèo Bảo Lộc, cách TP Đà Lạt khoảng 130 km.

Công an Lâm Đồng đang làm các thủ tục để bàn giao nghi phạm cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc thụ lý điều tra theo thẩm quyền.