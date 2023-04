Bắt giữ nghi phạm đột nhập nhà dân phá két lấy trộm 80 triệu đồng

Lợi dụng thời điểm gia chủ vắng nhà, Võ Văn Thủy đã đột nhập phá két, cuỗm đi số tiền 80 triệu đồng.

Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết đơn vị vừa khởi tố Võ Văn Thủy (SN 1992, trú tại xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Chị V.T.H. (SN 1989, trú tại xã Hồng Thành, huyện Yên Thành) trình báo cơ quan công an về việc, gia đình bị kẻ gian đột nhập vào nhà, đục phá két sắt lấy trộm số tiền 80 triệu đồng.

Võ Văn Thủy. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với quá trình thu thập thông tin, chứng cứ liên quan, chỉ sau một ngày điều tra, Công an huyện Yên Thành đã chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ công an tỉnh, Công an xã Diễn Liên (huyện Diễn Châu) bắt giữ Võ Văn Thủy để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thủy thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, Thủy phát hiện gia đình chị H. đi vắng, nên đã đột nhập vào nhà, sau đó dùng công cụ hỗ trợ để phá két lấy tiền tiêu xài.

Công an huyện Yên Thành đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nghi phạm theo quy định.