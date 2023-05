Bắt giữ nghi phạm cướp iPhone 13 Pro của nhân viên giao hàng

Tạm giữ 2 nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng

Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết tạm giữ Nguyễn Đình Xinh (35 tuổi, ngụ TP Tân Uyên) và Nguyễn Ngọc Hoàng (34 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra hành vi “Cướp giật tài sản”.