Bắt giữ nghi phạm cướp giật lắc vàng

Đến tiệm vàng để hỏi mua chiếc lắc rồi giở chiêu cướp giật, nghi phạm gây án đã bị các trinh sát hình sự Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) truy bắt.

Tối 25/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Tuấn Anh (SN 1995, trú ở thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) để điều tra và xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Theo trình bày của chị Trần Thị Hòa (SN 1969) - chủ nhân tiệm vàng Hòa Tâm, ở khu phố 3, phường Đông Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm; khoảng 12h40 ngày 25/2, nam thanh niên đến tiệm hỏi mua lắc vàng. Trong lúc đang cầm chiếc lắc vàng 2,2 lượng do chị Hòa đưa xem, bất ngờ nam thanh niên giở chiêu cướp giật, chạy ra khỏi tiệm vàng trốn thoát.

Lê Anh Tuấn sau khi bị bắt giữ.

Ngay sau khi nhận được nguồn tin, Công an phường Đông Hải phối hợp Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm khẩn trương triển khai các biện pháp truy nóng, trích xuất camera để nhận dạng nghi can. Đến khoảng 13h cùng ngày, thanh niên mang chiếc lắc vàng 2,2 lượng đến tiệm vàng Kim Thoại ở khu phố 4, phường Bảo An, TP Phan Rang - Tháp Chàm để bán.

Chủ tiệm nghi ngờ nên dò hỏi chi tiết, thì khách hàng tháo chạy, bỏ lại chiếc lắc vàng. Theo mô tả của chủ tiệm vàng Kim Thoại, người thanh niên đến bán lắc vàng có đặc điểm nhân dạng giống như nghi phạm đã gây ra vụ cướp giật ở tiệm vàng Hòa Tâm.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến 14h10, các trinh sát hình sự đã bắt giữ nghi can là Lê Tuấn Anh khi nghi phạm này đang đi trên đường Trần Nhân Tông, khu phố 8, phường Thanh Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Qua đấu tranh khai thác nóng, Lê Tuấn Anh không chỉ khai nhận đã gây ra vụ cướp giật chiếc lắc vàng tại tiệm vàng Hòa Tâm, mà trước đó vào ngày 12/1, đã sắm vai khách hàng đến tiệm vàng ở TP Phan Rang - Tháp Chàm giở chiêu cướp giật chiếc lắc 1,1 lượng vàng rồi đem bán 30 triệu đồng để tiêu xài.