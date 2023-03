Bắt giữ nghi phạm cướp đôi bông tai của cô gái ở TP.HCM

Sau khi kề dao vào cổ cô gái 17 tuổi để cướp đôi bông tai, Minh bị cảnh sát bắt giữ tại một nhà trọ ở TP.HCM.

Ngày 22/3, Công an quận Bình Tân lấy lời khai Nguyễn Viết Minh (28 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo cảnh sát, Minh là nghi phạm cướp đôi bông tai của chị D. (17 tuổi) tại một kho hàng ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Kết quả điều tra xác định sáng 20/3, Minh đi vào một kho hàng trong hẻm Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, rồi cầm dao kề vào cổ chị D. ép phải đưa đôi bông tai vàng.

Nạn nhân hoảng sợ, tháo đôi bông tai trị giá hơn 2 triệu đưa cho nghi phạm. Sau khi gây án, Minh chạy xe máy rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp với Đội 3 - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM và Công an quận 12 vào cuộc truy xét, bắt giữ Minh tại một nhà trọ ở quận 12 vào tối 21/3.