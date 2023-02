Bắt giữ nghi phạm chém người gây thương tích

Mâu thuẫn qua điện thoại với người ngồi nhậu cùng vợ hờ cũ, rồi thách thức đánh nhau, nghi phạm đã dùng kiếm tự chế tấn công đối thủ, sau đó bỏ trốn.

Chiều 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, cho biết đơn vị vừa bắt giữ K’ Văn Thắng (SN 1987, ngụ xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc) là nghi phạm đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công huyện Hàm Thuận Bắc ra Lệnh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, vụ án xảy ra vào khoảng 16h ngày 20/9/2022 tại thôn 2, xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc. Thời điểm trên, K’ Văn Thắng gọi video cho Bờ Đam Thị Điệp (vợ hờ cũ của Thắng). Lúc này, Điệp đang nhậu với một số người quen, trong đó có anh Nguyễn Minh Thành (ngụ cùng đại phương). Trong lúc nói chuyện, Thành cầm điện thoại của Điệp để nói chuyện với Thắng, từ đó dẫn đến mâu thuẫn và thách thức nhau.

K' Văn Thắng tại Công an Hàm Thuận Bắc.

Khoảng 20 phút sau, Thắng cầm kiếm tự chế chạy đến chỗ nhậu và tấn công Nguyễn Minh Thành. Gây án xong, Thắng đã bỏ trốn khỏi địa phương, còn Thành được đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định thương tích của Nguyễn Minh Thành là 36%.

Cuối tháng 12/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã ra Quyết định truy nã đối với K' Văn Thắng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 10/2, lực lượng Công an huyện Hàm Thuận Bắc, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an xã Đông Giang đã phối hợp tổ chức bao vây, bắt giữ K’ Văn Thắng khi nghi phạm đang ẩn nấp trong nhà của người tình.

Hiện nghi phạm được di lý về Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc để phục vụ công tác điều tra, xử lý.