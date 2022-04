Bắt giữ nghi can trong vụ người phụ nữ bị giết ở chung cư mini

Cảnh sát đang đấu tranh với nghi can trong vụ người phụ nữ khoảng 35 tuổi bị giết tại chung cư mini ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trao đổi với Zing lúc 23h, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ một nghi can liên quan vụ án người phụ nữ bị sát hại tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

"Tối cùng ngày, lực lượng chức năng bắt giữ một người. Tuy nhiên, anh em đang đấu tranh, lấy lời khai, đồng thời cũng chưa thể kết luận người này có phải hung thủ giết người không", vị lãnh đạo nói.

Chỉ huy Công an quận Cầu Giấy cũng xác nhận đã bắt giữ một nghi can và cho biết lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Danh tính nghi can này chưa được cung cấp.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Hải Nam.

Sáng cùng ngày, cơ quan chức năng xuất hiện tại một tòa chung cư mini ở ngõ 143 Quan Hoa khi có tin báo về một người phụ nữ khoảng 35 tuổi bị giết.

Bảo vệ tại tòa nhà cho hay nạn nhân sống một mình, thỉnh thoảng dẫn một người đàn ông về căn hộ.

Một phụ nữ sống tại chung cư mini này cho biết qua tiếp xúc, chị thấy nạn nhân hòa đồng, thân thiện.