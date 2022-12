Bắt giữ nghi can giết người sau 8 năm

Công an Đắk Lắk vừa bắt giữ nghi can giết người sau 8 năm vượt biên lẩn trốn.

Ngày 19/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa di lý nghi can Phan Phúc Lài (42 tuổi, trú tại xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) từ tỉnh Hưng Yên về Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, xử lý về tội giết người.

Theo cơ quan công an, nghi can Lài sau khi gây án ở Đắk Lắk đã vượt biên sang Trung Quốc, sau hơn 8 năm bỏ trốn, khi vừa về đến Hưng Yên thì bị công an bắt giữ.

Nghi can Phan Phúc Lài tại cơ quan công an.

Trước đó, năm 2014, Lài vào tỉnh Đắk Lắk làm thợ hồ. Khoảng 15h ngày 13/4/2014, Lài cùng anh Lê Thanh Hưng (SN 1975, trú tại xã Cư Kpô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) và một số người khác tổ chức uống rượu.

Đến khoảng 17h, anh Hưng rủ Lài về nhà mình chơi, nhưng Lài không chịu về nên Hưng đi về trước.

Lúc này, Hưng vừa ra về được khoảng 100 m, thì Lài cầm con dao đuổi theo đâm 2 nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong. Gây án xong, Lài đón xe khách ra Bắc và vượt biên sang Trung Quốc lẩn trốn.

Sau hơn 8 năm sống ở Trung Quốc, tháng 9 năm nay, Lài về lại Việt Nam và đổi tên thành Lý Mỹ Thà rồi đến huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang sinh sống. Tiếp đó, Lài đến xã Liêu Xá (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) và tiếp tục đổi tên Hùng, thuê trọ ở để làm nghề thợ xây.

Đến ngày 15/12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Hưng Yên và bắt giữ nghi can Phan Phúc Lài.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.