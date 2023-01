Bắt giữ nam thanh niên trộm cắp tại khu nhà trọ

Tạm giam nghi phạm lấy trộm ví tiền người khác

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Thơm (SN 1984, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi trộm cắp.