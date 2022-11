Bắt giữ nam thanh niên mua bán ma túy có tàng trữ súng đạn

Công an xã Phú Chánh (TX Tân Uyên) cho biết qua công tác tuần tra, đã phát hiện, triệt xóa nhóm mua bán trái phép chất ma túy.

Thực hiện kế hoạch cao điểm ra quân trấn áp các loại tội phạm, tổ tuần tra Công an phường Phú Chánh phát hiện Lê Văn Luận (SN 2003, quê ở Kiên Giang) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua đấu tranh, Luận khai nhận đi giao ma túy cho Huỳnh Tấn An (SN 1995, quê TP Cần Thơ) đang ở trọ tại phường Hòa Phú. Trên cơ sở đó, Công an phường Phú Chánh đã phối hợp đội Cảnh sát kinh tế ma túy và Công an phường Hòa Phú (Công an TP Thủ Dầu Một) tiến hành bắt, khám xét phòng trọ của Huỳnh Tấn An.

Một trong những nghi phạm bị bắt giữ.

Lúc này, Cao Minh Sắc (SN 1993, quê ở Cần Thơ) đang trong phòng trọ của An. Khi vừa thấy lực lượng chức năng, Sắc bỏ chạy và vứt 11 tép ma túy đá ra đường.

Lực lượng công an đã đuổi bắt được đối tượng Sắc. Qua làm việc, Sắc khai nhận số ma túy trên là của An đưa cho Sắc để mang đi bán.

Khám xét phòng ở của An, cơ quan công an phát hiện một khẩu súng tự chế và 35 viên đạn. Hiện Công an TX Tân Uyên tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ vụ việc.