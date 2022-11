Bắt giữ nam thanh niên cướp tài sản của học sinh, phụ nữ đi đường

Nam thanh niên 18 tuổi thường xuyên điều khiển xe máy trên các tuyến đường ở TP Chí Linh để cướp tài sản của học sinh, phụ nữ rồi bỏ trốn.

Ngày 20/11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vương Quốc Đạt (SN 2004, trú tại khu dân cư Đọ Xá, phường Hoàng Tân, Chí Linh).

Đạt được xác định là người gây ra 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố.

Vương Quốc Đạt cùng tang vật.

Khoảng 14h30 ngày 18/11, trong khi đang điều khiển xe đạp điện lưu thông trên đường tránh thuộc khu dân cư Khang Thọ, phường Chí Minh (Chí Linh), 2 cháu B.K.N. và V.Đ.A. (14 tuổi) bị một người đi xe máy áp sát phía bên trái giật mất chiếc điện thoại di động rồi tăng ga bỏ chạy.

Nhanh chóng vào cuộc điều tra, Công an TP Chí Linh đã sử dụng đồng bộ các biện pháp. Chưa đầy 24 giờ sau khi bỏ trốn, nam thanh niên đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Đạt khai nhận điều khiển xe máy che biển số, đeo khẩu trang để đi dọc các tuyến đường trên địa bàn TP để cướp tài sản của học sinh, phụ nữ.

Với thủ đoạn trên, Đạt còn gây ra một vụ cướp giật khác trên địa bàn phường Sao Đỏ vào ngày 15/11. Nạn nhân là người phụ nữ đang ngồi trên ghế đá gần khu vực quảng trường công cộng.

Tổng giá trị tài sản trong 2 vụ án mà Đạt cướp giật khoảng gần 30 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an TP Chí Linh tiếp tục điều tra làm rõ.