Bắt giữ nam thanh niên cướp giật tài sản

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát hình sự Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) bắt giữ Lê Hoàng Duy (SN 2000, HKTT: TP.HCM) để điều tra về tội cướp giật tài sản.

Theo điều tra, do không có tiền tiêu xài, Lê Hoàng Duy cùng Bùi Quốc Duy (SN 2003, HKTT: TP.HCM) nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản của người khác.

Khoảng 6h30 ngày 25/5, thấy chị U. đi một mình, Quốc Duy cùng Hoàng Duy điều khiển xe áp sát và giật sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 3,2 chỉ của chị U. rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nghi phạm Lê Hoàng Duy trong vụ án.

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An bắt giữ được Lê Hoàng Duy và thu hồi được sợi dây chuyền vàng của chị U. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An kêu gọi Quốc Duy nhanh chóng đến Công an TP Dĩ An hoặc cơ quan công an gần nhất đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và công tác phối hợp giữa các địa bàn giáp ranh, ngày 1/6, Công an TP Dĩ An phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) bắt giữ được Lý Hải Thọ (SN 1990, quê Bình Dương) và di lý về trụ sở Công an TP Dĩ An làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Nghi phạm Thọ trong vụ án.

Qua làm việc, Thọ khai nhận bản thân nghiện ma túy, không có việc làm ổn định, nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản (vòng vàng, điện thoại, túi xách…) của người đi đường để bán lấy tiền tiêu xài.

Thọ thừa nhận bản thân thực hiện 2 vụ việc cướp giật tài sản trên địa bàn TP Dĩ An và TP Thủ Đức.