Bắt giữ nam thanh niên bị truy nã

Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận đã sử dụng số tiền hơn 49 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ngày 2/2, Công an huyện Chư Pưh, Gia Lai, cho biết vừa bắt giữ Lê Viết Tiến (SN 1998, trú tại thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh), người bị cơ quan chức năng truy nã về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Tiến là nhân viên giao hàng của Công ty cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm chi nhánh huyện Chư Pưh với nhiệm vụ giao hàng và nhận tiền từ khách hàng.

Lê Viết Tiến. Ảnh: Công an huyện Chư Pưh.

Ngày 22 và 23/2/2022, Tiến giao hàng và nhận tiền từ khách hàng, nhưng không chuyển tiền về công ty mà chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 49,3 triệu đồng và bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 5/7/2022, Tiến bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Pưh ra quyết định truy nã về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 30/1, Công an huyện Chư Pưh phối hợp với Công an xã Ia Le (huyện Chư Pưh) bắt giữ thành công Lê Viết Tiến khi nghi phạm đang lẩn trốn tại nhà riêng. Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận đã sử dụng số tiền trên để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Vụ việc đang được Công an huyện Chư Pưh tiếp tục điều tra, làm rõ.