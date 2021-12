Bắt giữ kẻ tổ chức tiệc ma túy cho 18 người

Sau hơn 2 tuần bỏ trốn, Dũng bị lực lượng chức năng bắt giữ ở TP Buôn Ma Thuột. Thanh niên này bị cáo buộc cầm đầu vụ tổ chức tiệc ma túy ở Thừa Thiên - Huế.

Ngày 15/12, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Sĩ Dũng (27 tuổi), Nguyễn Tấn Đạt (23 tuổi, cùng trú TP Huế) về tội Tổ chức sử dụng và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Sĩ Dũng bị công an di lý về TP Huế. Ảnh: Công Quang.

Rạng sáng 15/11, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Huế phối hợp cùng công an sở tại kiểm tra hành chính phòng A1803 khu đô thị The Manor Crown ở 62 đường Tố Hữu, TP Huế.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Đạt cùng 17 người có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 6 gói ma túy loại Ketamine, 18 viên ma túy tổng hợp.

Kết quả kiểm tra cho thấy nhóm thanh niên này đều dương tính với ma túy. Công an xác định Dũng là người thuê phòng để phục vụ nhóm thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy, còn Đạt được thuê để phục vụ nhóm bay lắc.

Sau khi sự việc bị phát hiện, Dũng đã bỏ trốn. Ngày 11/12, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Huế đã bắt giữ Dũng khi anh ta xuất hiện tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.