Bắt giữ kẻ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Công an xác định, Đức tham gia tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", có hoạt động chống Đảng, Nhà nước.

Ngày 21/1, Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp Công an huyện Nam Đàn và Phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Trần Hữu Đức (57 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) để điều tra hành vi Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 109 Bộ luật hình sự.

Công an làm việc với Đức.

Công an cũng thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Hữu Đức (tại xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn) và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động của người này.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Đức đã tham gia tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời". Đây là tổ chức được Bộ Công an công bố là tổ chức khủng bố, do Đào Minh Quân cầm đầu, có hoạt động chống Đảng, Nhà nước ta hoạt động với phương châm 3 sạch (đốt sạch, phá sạch, giết sạch), mục đích là thay đổi chể chế chính trị, lật đổ Nhà nước CHXHCN Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, Trần Hữu Đức còn thu thập thông tin các công dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An để chuyển cho tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, với mục đích trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân làm tổng thống đệ tam cộng hòa, khôi phục chế độ ngụy quân, ngụy quyền đã bị lật đổ.