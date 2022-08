Bắt giữ đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin

Mùa A Thào đang vận chuyển 10 bánh heroin từ biên giới về, thì bị lực lượng chức năng Sơn La bắt giữ.

Vào lúc 10h10 ngày 16/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, Công an huyện Vân Hồ, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, Mộc Châu và Cục Hải quan Sơn La đã bắt giữ đối tượng Mùa A Thào (SN 1980, trú tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) với hành vi mua bán trái phép số lượng lớn ma túy.

Đối tượng Mùa A Thào bị bắt giữ cùng 10 bánh heroin.

Lực lượng chức năng thu giữ 10 bánh heroin có trọng lượng 2.842,69 gam; 2 điện thoại di động; 1 xe máy cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan Công an đối tượng Thào khai nhận mua số ma túy trên từ bên kia biên giới về để bán kiếm lời. Khi đang trên đường mang đi bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.