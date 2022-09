Bắt giữ đối tượng truy nã về tội Mua bán phụ nữ

Hà Thị Thơm phạm tội Mua bán phụ nữ và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái khởi tố bị can.

Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Yên Bái vừa vận động, bắt giữ thành công đối tượng Hà Thị Thơm (tên gọi khác là Hà Thị Lệ), sinh năm 1975, trú tại xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái về tội Mua bán phụ nữ.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2002, Hà Thị Thơm phạm tội Mua bán phụ nữ và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái khởi tố bị can.

Hà Thị Thơm tại cơ quan công an

Do thời điểm phạm tội và bị khởi tố, Thơm đang nuôi con nhỏ nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, sau đó Thơm đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái đã ra Quyết định truy nã đối với Hà Thị Thơm.

Qua công tác vận động và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Thơm đã đến Cơ quan Công an đầu thú. Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận đối tượng từ Công an tỉnh Lào Cai để xử lý theo quy định của pháp luật.