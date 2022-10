Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm

Ngày 23/10, Công an tỉnh Sơn La cho biết đơn vị vừa bắt giữ thành công Tòng Thế Dung khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Bắc Ninh.

Vào hồi 20h55 ngày 19/10, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với một số Công an đơn vị, địa phương (Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an xã Việt Hùng, huyện Quế Võ (Bắc Ninh), Công an huyện Sông Mã (Sơn La)… truy bắt thành công đối tượng truy nã Tòng Thế Dung (SN 2001, trú tại Co Tra, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, Sơn La) khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu công nghiệp Quế Võ 3 (xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, Bắc Ninh).

Theo hồ sơ, Tòng Thế Dung là đối tượng truy nã nguy hiểm theo quyết định truy nã số 2, ngày 31/8/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Mã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy".