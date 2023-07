Bắt giữ chủ tiệm vàng cho vay lãi nặng

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ chủ tiệm vàng cho vay với lãi suất lên đến gần 250% để thu lợi bất chính.

Ngày 4/7, thượng tá Tạ Công Trung, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã có thông báo tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, xảy ra tại tổ 6, thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn).

Theo đó, cơ quan công an đề nghị các cá nhân có liên quan đến việc vay tiền của bị can Lê Thị Thọ đến cơ quan công an huyện để giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ nhằm phục vụ công tác điều tra.

Lê Thị Thọ làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: CA.

Trước đó, cơ quan điều tra đã bắt Lê Thị Thọ, 30 tuổi, trú thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Lê Thị Thọ hành nghề kinh doanh, buôn bán trang sức tại tổ dân phố 1, thị trấn Châu Ổ, đã cho nhiều người trên địa bàn huyện Bình Sơn vay tiền với lãi suất cao, không thế chấp tài sản, giấy tờ người vay.

Đã có hàng chục người vay tiền với lãi suất tương đương từ 101% đến 243% năm. Nhiều người vay không có khả năng trả nợ đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Vụ việc đang được công an huyện Bình Sơn tiếp tục điều tra, xử lý.