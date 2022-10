Bắt giữ các đối tượng buôn ma túy có sử dụng vũ khí nóng

Lúc bắt giữ các đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, ngoài tang vật ma túy, Công an tỉnh Nghệ An còn thu giữ thêm súng đạn.

Công an tỉnh Nghệ An cho biết chỉ trong thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã lập nhiều chiến công, bắt giữ được những đối tượng buôn bán ma túy xuyên quốc gia, có sử dụng vũ khí nóng.

Trước đó, qua nắm tình hình, Công an tỉnh Nghệ An nhận thấy có một số đối tượng tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong đã lợi dụng địa hình khó khăn, phức tạp giáp biên, móc nối với một số đối tượng bên kia biên giới và ngoại tỉnh thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Nghệ An rồi mang đi các tỉnh tiêu thụ.

Chuyên án được xác lập để triệt phá. Quá trình đấu tranh, nhận thấy số đối tượng trong các đường dây đều là những đối tượng có thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt và manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả khi bị phát hiện.

Bắt giữ các đối tượng buôn bán ma túy có vũ khí nóng.

Vào khoảng 14h ngày 11/10, tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an huyện Quế Phong, Đồn Biên phòng Tri Lễ bắt giữ đối tượng Thò Bá Và (SN 1998) và Thò Bá Lỳ (SN 1999), cùng trú tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, là các đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Nghệ An rồi đưa đi các tỉnh tiêu thụ. Tang vật thu giữ ngoài ma túy còn có một khẩu súng K59 và 8 viên đạn.

Liên quan đến đường dây tội phạm ma túy này, trước đó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cũng đã tiến hành bắt giữ một số đối tượng là mắt xích tiêu thụ tại một số địa phương. Trong đó đáng chú ý là đối tượng Nông Văn Sáu (SN 1983), trú tại xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Việc bắt giữ đối tượng Nông Văn Sáu đã chặt đứt một nhánh trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đi huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Cũng trong ngày 11/10, đơn vị tiếp tục đấu tranh mở rộng, bắt giữ đối tượng Hà Văn Nít (SN 1980), trú tại bản Pủng, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Nít là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam qua biên giới huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa mà đơn vị bắt trước đó, thu giữ 2 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng.