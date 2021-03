Bắt giữ 6 người tham gia hỗn chiến trong quán nhậu

Mâu thuẫn khi nhậu cùng quán, 6 người trong một nhóm đã dùng gạch, đá và vỏ chai bia tấn công đối phương.

Ngày 17/3, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Đỗ Hồng Thái (32 tuổi) cùng 5 người khác về tội Gây rối trật tự công cộng. Cùng tội này, Huỳnh Thái Hiển (36 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Mới) đã bị bắt vào cuối tháng 2.

Từ trái qua là Tiến, Nghĩa, Đoan, Phúc, Thái và Ngọt. Ảnh: Nghiêm Túc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Hiển mâu thuẫn với những người nhậu cùng quán tại ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới vào tối 17/2. Hai bên đã dùng ly, vỏ chai bia và gạch ném vào nhau.

Nhận tin báo của chủ quán nhậu, Công an thị trấn Chợ Mới cử lực lượng xuống hiện trường làm việc với những người liên quan. Bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát, Hiển tiếp tục dùng vỏ chai bia ném vào đám đông khiến nhiều người bỏ chạy.

Huỳnh Thái Hiển. Ảnh: Nghiêm Túc.

Sau 4 tuần điều tra, Công an huyện Chợ Mới xác định ngoài Hiển và Thái còn có 5 người tham gia gây rối trật tự công cộng. Đó là Nguyễn Văn Ngọt (36 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Mới), Bùi Văn Tiến (18 tuổi), Lê Hữu Nghĩa (18 tuổi), Phạm Văn Đoan (18 tuổi) và Nguyễn Văn Phúc (35 tuổi, cùng ngụ huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).