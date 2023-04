Bắt giữ 5 nghi phạm trộm tài sản

Ngày 3/4, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ nhóm 5 nghi phạm để điều tra hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có.

Theo điều tra, ngày 29/3, Nguyễn Nhựt Trường (SN 2000, quê An Giang) cùng Trần Thị Nụ (SN 2007, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Thành Đoàn (SN 2004, quê Bình Phước) đến phòng trọ của Phan Thị Kim Anh (SN 1998) tại KP Hòa Lân, Phường Thuận Giao, TP Thuận An để sử dụng ma túy. Sau khi cả nhóm sử dụng ma túy và không có tiền trả, Phan Thị Kim Anh nói Trường đi trộm tài sản để có tiền sử dụng ma túy, thì Trường đồng ý. Tiếp đó, Trường cùng Đoàn và Bùi Văn Huấn (SN 1996, quê An Giang) đi bộ đến khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thì phát hiện môtô biển số 69P1-0859 để trước cửa tiệm, nhưng không có người trông coi. Tang vật liên quan đến vụ án. Lúc này, Huấn và Đoàn đứng ngoài cảnh giới cho Trường lấy trộm xe, nhưng bị người dân phát hiện bắt giữ được Huấn và Đoàn giao cho công an. Trường mang xe trộm được đến bán tại cửa hàng của Nguyễn Văn Thắng (SN 1998, quê Hải Phòng) được 1,8 triệu đồng dùng trả nợ tiền sử dụng ma túy cho Kim Anh và chia nhau tiêu xài. Qua xác minh, Công an TP Thuận An đã bắt giữ Trường, Huấn, Đoàn về tội Trộm cắp tài sản; bắt giữ Nguyễn Văn Thắng về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, còn Nguyễn Thị Kim Anh là bị can đang nuôi con nhỏ, được tại ngoại để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong các nghi phạm, Nguyễn Nhựt Trường từng có một tiền sự, tiền án về tội Trộm cắp tài sản.