Bắt giữ 4 người mang lệnh truy nã

Bốn người mang lệnh truy nã về các tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, trộm cắp vừa được Công an quận Tân Bình (TP.HCM) bắt giữ sau nhiều năm lẩn trốn.

Công an quận Tân Bình (TP.HCM) phối hợp với công an các địa phương khác vừa bắt giữ Sầu, Liên, Tường và Vinh. Họ là 4 người mang lệnh truy nã nhiều năm qua mà lực lượng chức năng truy tìm.

Liên và Sầu. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, ngày 18/9, Công an quận Tân Bình phối hợp với Công an huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) bắt giữ được Liên và Sầu tại thôn Nam Hiệp 1 thuộc tỉnh Lâm Đồng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Vụ án này xảy ra 25 năm trước tại quận Tân Bình, sau khi gây án, Liên và Sầu bỏ trốn khỏi địa phương nên bị công an phát lệnh truy nã.

Trước đó, ngày 4/9, Công an quận Tân Bình cũng phối hợp với Công an xã Vĩnh Thạnh (huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) bắt giữ Trường tại ấp Cái Tràm thuộc tỉnh Long An. Trường bị Công an quận Tân Bình truy nã vì liên quan tới vụ trộm cắp tài sản xảy ra vào năm 2018.

Cùng ngày, lực lượng chức năng cũng bắt giữ được Vinh tại một khu nhà trọ trên đường Tân Hương (quận Tân Phú, TP.HCM). Làm việc với cảnh sát, Vinh thừa nhận bị truy nã vì liên quan tới vụ án tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền trên mạng Internet xảy ra vào tháng 12/2018 ở quận Tân Bình.