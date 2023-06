Bắt giữ 4 người cầm hung khí đập kính xe khách ở Đắk Lắk

Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) bắt giữ các nghi phạm cầm hung khí, chặn xe khách đập nát kính trên đường Hồ Chí Minh.

Ngày 2/6, Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết trong vòng chưa đầy 10 giờ, từ thời điểm xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra xác định được danh tính và bắt giữ 4 người thực hiện hành vi đập phá xe khách xảy ra vào rạng sáng 1/6 để xử lý theo quy định.

Các nghi phạm xác định gồm Y Phương Niê, Y Khôi, Y Ni Niê và Y Kun Mlô (đều trú trên địa bàn xã Cư Né, Krông Búk).

Theo điều tra, khoảng 2h10 ngày 1/6, tài xế C. điều khiển xe khách BKS 75B-008.38 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk. Xe chạy qua địa bàn xã Cư Né, bất ngờ bị 4 người lạ mặt, bịt khẩu trang mang theo hung khí, đứng giữa đường để chặn và tấn công đập bể nát các tấm kính xe khách.

Các nghi phạm bị Công an huyện Krông Búk bắt giữ sau 10 giờ gây án.

Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Búk đã chỉ đạo tập lực lượng, đặc biệt là tổ tuần tra 191, triển khai các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương xác minh và truy bắt các nghi phạm. Chưa đầy 10 giờ gây án, công an xác định được danh tính và bắt giữ 4 nghi phạm thực hiện hành vi đập phá xe khách.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận sau khi ăn nhậu tại buôn Dhia 1 (xã Cư Né, huyện Krông Búk), Khôi rủ theo Phương, Ni và Kun ra đường Hồ Chí Minh chặn xe khách để đập phá. Sau đó, các nghi phạm chặn nhiều xe nhưng các xe này không dừng lại, nên các nghi phạm không đập phá được.

Lúc này, nhìn thấy xe khách giường nằm N.T., 4 người lao ra giữa đường, dàn hàng ngang, dùng dao và gậy để chặn xe. Khi xe khách dừng lại, họ đã đập phá khiến nhiều tấm kính bị bể nát.​

Xe khách bị các đối tượng đập nát kính.

Bất ngờ bị các nghi phạm tấn công, tài xế C. và một số hành khách trên xe dùng bình cứu hỏa xịt chống trả, các nghi phạm bỏ chạy và vứt bỏ hung khí trên đường trốn thoát.

Theo Công an huyện Krông Búk, việc nhanh chóng điều tra, phá án của lực lượng công củng cố niềm tin của người dân trong công tác bảo vệ trật tự, an toàn và an ninh xã hội trên địa bàn.

Vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Búk tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.