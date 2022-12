Bắt giữ 3 người phụ nữ lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền tỷ

Hai người bị khởi tố, bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn một người bị khởi tố, bắt giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 30/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Bé (SN 1977, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) và Cao Thị Song Ngọc (SN 1973, trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ) cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Huỳnh Thị Cơ (SN 1965, trú phường Cẩm Châu, TP Hội An) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thời gian gần đây, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam liên tục tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác của công dân tố cáo những người trên có hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và sự chỉ đạo của giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, sau khi tiếp nhận thông tin, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã lập nhiều tổ công tác tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các tài liệu, chứng cứ để đấu tranh làm rõ.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với 3 đối tượng. Ảnh: CA.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thị Bé đã lợi dụng mối quan hệ quen biết của nhiều bị hại để vay, mượn tiền với lý do mua đất, nhà. Để làm tin, Bé làm giả các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và gửi cho các bị hại, lấy tiền tiêu xài vào mục đích cá nhân, đến nay không có khả năng trả nợ. Tổng số tiền Nguyễn Thị Bé chiếm đoạt của nhiều bị hại là trên 5 tỷ đồng .

Còn Cao Thị Song Ngọc, do cần tài sản để cầm cố, Ngọc đã nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản bằng hình thức thuê ôtô tự lái của các bị hại rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt số tiền 580 triệu đồng.

Về phần Huỳnh Thị Cơ, kết quả điều tra xác định Cơ đã lợi dụng mối quan hệ quen biết của bị hại để góp vốn (tiền) mua đất, thống nhất giao cho Cơ đứng tên, sau đó tự ý bán 3 lô đất, lấy tiền tiêu xài cá nhân, đến nay không có khả năng trả nợ. Tổng số tiền Cơ chiếm đoạt là 2 tỷ đồng.

Hiện vụ án trên được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thông báo ai là bị hại của các vụ án trên tiếp tục liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để trình báo.