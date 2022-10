Bắt giữ 3 người đàn ông trong đường dây ma túy

Và Bá Chò và 2 đàn em liên quan đến đường đưa ma túy từ Lào vào Nghệ An tiêu thụ lần lượt bị công an bắt giữ.

Trong thời gian qua, công an huyện Quế Phong, Nghệ An, phát hiện trên địa bàn đang có đường dây ma túy âm thầm hoạt động. Vào cuộc điều tra, công an xác định Và Bá Chò (SN 1982), trú tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong là kẻ cầm đầu.

Để thẩm lậu ma túy sâu vào nội địa và đưa đi các tỉnh tiêu thụ, Chò đã móc nối với một số đối tượng ở địa bàn ngoại tỉnh như Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên… Nguyễn Đức Công (SN 1980) trú tại phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Lê Minh Thắng (SN 1989), trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang là 2 đàn em thân tín và là những mắt xích quan trọng trong đường dây của Chò.

Và Bá Chò, Nguyễn Đức Công và Lê Minh Thắng.

Công, Thắng hiện làm nghề lái xe vận chuyển hàng hóa cho công ty vận tải ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Để đảm bảo an toàn cho mình, Chò chỉ thực hiện việc giao dịch ma túy ở khu vực bản Mường Lống, luôn sử dụng tên giả.

Sau thời gian theo dõi, đến khoảng 4h35 ngày 25/10, tại Quốc lộ 48A đoạn đi qua khu vực Truông Bành thuộc xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, lực lượng ban chuyên án bắt quả tang Nguyễn Đức Công khi đối tượng đang vận chuyển một bánh heroin, thu giữ 2 ĐTDĐ, ôtô BKS 29C-807.90.

Ngay sau đó, tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, ban chuyên án tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng Và Bá Chò (SN 1982), trú tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, thu giữ xe máy BKS 37F1-206.67, 2 ĐTDĐ.

Lê Minh Thắng bị bắt ở khu công nghiệp Hoàng Mai thuộc xã Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, thu giữ 3 ĐTDĐ, ôtô BKS 29C-830.92.