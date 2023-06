Bắt giữ 3 người chuyên trộm cắp tài sản tại đình, chùa

Các nghi phạm gây ra 3 vụ trộm cắp tại đình, chùa thuộc xã An Ninh (thị trấn An Bài) và xã An Mỹ, cùng huyện Quỳnh Phụ, lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Sáng 7/6, Công an huyện Quỳnh Phụ, Công an tỉnh Thái Bình, vừa đấu tranh, ngăn chặn và bắt giữ 3 người trộm cắp tài sản tại đình, đền, chùa trên địa bàn tỉnh. Các nghi phạm bị bắt gồm: Đỗ Đình Mạnh (SN 1990), Đỗ Văn Tải (SN 1999) cùng trú tại xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ và Đặng Vũ Hùng (SN 2003, trú tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình). Các nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thái Bình. Từ đầu tháng 5 đến nay, các nghi phạm gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản và vật dụng đồ thờ cúng tại đền, chùa trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ và huyện Thái Thụy (Thái Bình). Chỉ trong đêm 28/5, các nghi phạm gây ra 3 vụ trộm cắp tại chùa và đình thuộc xã An Ninh (thị trấn An Bài) và xã An Mỹ, cùng huyện Quỳnh Phụ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.