Bắt giữ 2 thanh niên cướp giật, trộm điện thoại ở TP.HCM

Tuần tra, mật phục trên nhiều tuyến địa bàn, Hình sự đặc nhiệm Công an quận 5 bắt 2 nghi phạm cướp giật, trộm cắp tài sản của người dân.

Duy (bìa trái) và Nhã bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 5, TP.HCM, đang tạm giữ Huỳnh Thanh Nhã (26 tuổi, quê Phú Yên) và Võ Hoàng Duy (28 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản.

Theo điều tra, chiều 3/2, Tổ hình sự đặc nhiệm Công an an quận 5 tuần tra trên đường Trần Hưng Đạo, thì nghe tiếng truy hô của người dân và thấy một thanh niên đang bỏ chạy. Trinh sát hình sự phối hợp với Công an phường 7 truy đuổi đến đường Huỳnh Mẫn Đạt thì bắt được nghi phạm.

Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên khai tên là Huỳnh Thanh Nhã, đã lấy trộm chiếc điện thoại của nhân viên bán vé xe buýt.

Trước đó, khoảng 15h ngày 1/2, một người phụ nữ ngồi bấm điện thoại trước cửa hàng trên đường Hải Thượng Lãn Ông, thì bị Võ Huỳnh Duy chạy xe máy áp sát, giật lấy tài sản. Nạn nhân truy hô, nắm lấy đuôi xe tên cướp khiến nghi phạm ngã xuống đường.

Lúc này, Công an phường 10 phối hợp với Tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận 5 mật phục gần đó bắt giữ Duy, thu hồi tang vật trao trả cho nạn nhân.

Theo Công an quận 5, để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian qua đơn vị đã chủ động tuần tra, mật phục trên các tuyến đường, qua đó bắt “nóng” nhiều tội phạm xâm phạm tài sản của người dân.