Bắt giữ 2 thanh niên cướp giật tài sản

Công an TP Dĩ An cho biết đã tạm giữ Hồ Quang Vũ và Lê Hồng Việt (cùng SN 1996 và có HKTT tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, Bình Dương) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Qua công tác nắm tình hình, đội cảnh sát hình sự phát hiện Vũ và Việt không có nghề nghiệp. Để có tiền tiêu xài, cả hai đã rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường. Khoảng 10h30 ngày 25/2, Vũ điều khiển môtô biển số 74G1-095.02 chở Việt di chuyển trên đường ĐT743, rồi bất ngờ áp sát giật chiếc túi xách của một phụ nữ đi đường. Tang vật vụ án. Nghe tiếng tri hô, lực lượng tuần tra đội cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Tân Đông Hiệp và CLB phòng chống tội phạm phường Tân Đông Hiệp tổ chức truy đuổi bắt giữ được Vũ và Việt cùng tang vật. Qua đấu tranh, 2 nghi phạm thừa nhận hành vi cướp giật tài sản, khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn TP Dĩ An, TP Thuận An và TP Biên Hoà (Đồng Nai). Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.