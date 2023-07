Bắt giữ 2 người, thu gần 2.000 viên hồng phiến

Phòng cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa bắt giữ 2 nghi phạm và thu giữ 1.995 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Trước đó, vào lúc 21h ngày 28/6, Phòng cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp Công an xã Đức Ninh và Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) tuần tra kiểm soát trên tuyến đường nối giữa đường Hồ Chí Minh với đường tránh TP Đồng Hới, quá trình tuần tra phát hiện nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đang dừng ở chân cầu Lũy Thầy, thuộc thôn Đức Môn, xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình, để lấy một gói nylon.

Trương Công Linh và Bùi Tuấn Anh.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra xác định người này tên Trương Công Linh (SN 1990, trú tại thôn Rẫy Cau, xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình), kiểm tra bên trong túi nylon màu vàng có 1.993 viên nén hình tròn, dạng thuốc tân dược, nghi phạm khai nhận là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Tiếp tục mở rộng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối chỗ ở của Nguyễn Trung Thành (SN 1990, ở thôn Trúc Ly, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình).

Đồng thời, cơ quan chức năng khám xét tại vị trí phòng ngủ của Bùi Tuấn Anh (SN 2001) thuộc trong khuôn viên nhà của Nguyễn Trung Thành, phát hiện 2 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược. Qua đấu tranh, Bùi Tuấn Anh khai nhận là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Phòng cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng và hoàn thiện hồ sơ xử lý các nghi phạm theo đúng quy định của pháp luật.