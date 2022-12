Bắt giữ 2 người tàng trữ, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa bắt giữ 2 người để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng.

Khoảng 13h30 ngày 2/12, tại khu dân cư Lưu Hạ, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, Hải Dương, bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phát hiện Lê Mạnh Long (SN 1996, trú tại thôn Đường Đá, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) và Đào Văn Minh (SN 1999, trú tại thôn Đông, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đang có hành vi tàng trữ, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 25 thẻ ngân hàng các loại và sim điện thoại đăng ký dịch vụ Internet banking.

Minh, Long bị bắt quả tang khi đang chờ giao dịch mua bán tài khoản ngân hàng. Ảnh: Công an cung cấp.

Kết quả điều tra xác định từ khoảng tháng 6, thấy nhiều người có nhu cầu mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội với giá cao, Đào Văn Minh nảy sinh ý định thu gom tài khoản ngân hàng để bán lại, hưởng tiền chênh lệch.

Nghi phạm này cùng với Lê Mạnh Long bàn bạc, thống nhất kế hoạch, sau đó đi mua sim điện thoại để mở tài khoản, đăng ký dịch vụ Internet banking. Tháng 11, có người đặt mua của Minh 30 tài khoản ngân hàng qua Facebook với giá thỏa thuận 1,3 triệu đồng/tài khoản.

Để có đủ số lượng hàng giao cho khách, 2 nghi phạm đã hỏi mua tài khoản ngân hàng của một số người quen với giá 500.000 đồng/tài khoản. Đến ngày 2/12, đang hẹn khách để thực hiện giao dịch, 2 nghi phạm bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.