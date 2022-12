Bắt giữ 2 người chuyên trộm đồ trong đình, chùa ở Hà Nội

Phương Anh và Quyết nghiện ma túy. Hai người này thường rủ nhau đi trộm đồ thờ tại các đình, chùa, di tích ở Hà Nội.

Bị can Nguyễn Văn Quyết và Tạ Phương Anh. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 1/12, chỉ huy Công an quận Hà Đông, Hà Nội, cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam với Tạ Phương Anh (sinh năm 1971) và Nguyễn Văn Quyết (sinh năm 1959) về tội trộm cắp tài sản. Công an xác định 2 người này là thủ phạm gây hàng loạt vụ trộm cắp ở đình, chùa trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trước đó, ngày 13/11, Công an quận Hà Đông nhận được trình báo của đại diện ban quản lý khu di tích lịch sử Đình - Chùa - Bia Bà La Khê về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy cắp đỉnh đồng và đôi chân nến. Trước đó, ngày 9/10, tại di tích này, một chiếc đỉnh đồng cũng bị kẻ gian lấy mất.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Qua điều tra, ngày 15/11, Công an quận Hà Đông đã làm rõ và xác định nghi phạm vụ án là Tạ Phương Anh và Nguyễn Văn Quyết. Cặp này nghiện ma túy, mới chuyển đến thuê nhà và sống như vợ chồng ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội từ đầu tháng 11.

Tại cơ quan công an, 2 người này khai ngoài 2 vụ trộm đồ thờ tại khu di tích lịch sử Đình - Chùa - Bia Bà La Khê, họ còn trộm trót lọt thêm 2 vụ khác.

Ngày 5/10, Phương Anh đến đền Kim Giang ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, lấy cắp được chiếc đỉnh đồng. Ngày 10/10, Phương Anh đến chùa Bằng ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, trộm tài sản.

Đồ vật lấy được, Phương Anh và Quyết mang đến bán ở khu vực chợ đồ cũ ở Đền Lừ, quận Hoàng Mai.