Bắt giữ 2 người chuyên phá két sắt tại nhiều đình, chùa

Bắt được trùm giang hồ Thảo 'lụi'

Nhiều lực lượng của Bộ Công an, Công an Bình Thuận phối hợp với Công an TP.HCM vây bắt được trùm giang hồ Nguyễn Văn Thảo sau 2 ngày bỏ trốn.