Bắt giữ 2 nghi phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm

Công an huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) đã phát hiện, bắt giữ 2 nghi phạm truy nã đặc biệt, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn dịp Tết Quý Mão.

Ngày 18/1, Công an huyện Đắk Song phối hợp với Công an xã Thuận Hạnh (huyện Đắk Song) phát hiện, bắt giữ Hoàng Văn Hiền (46 tuổi, trú tại xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Đắk Song. Đây là nghi phạm bị Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định truy nã đặc biệt về tội giết người và cướp tài sản cách đây 25 năm. Bắt giữ Hoàng Văn Hiền, nghi phạm bị truy nã về hành vi trồng cây cây cần sa vào đầu năm 2022 và tiếp tục tái phạm. Ảnh: TTXVN. Sau khi gây án tại tỉnh Phú Thọ, nghi phạm đã thay tên đổi họ và bỏ trốn ở nhiều tỉnh, thành phố phía Nam. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Đắk Song phối hợp với Công an xã Đắk Mol bắt giữ Bùi Văn Huyên (37 tuổi, trú tại xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) đang lẩn trốn trên địa bàn huyện. Đây là nghi phạm bị Công an huyện Đắk Song ra quyết định truy nã đặc biệt về tội trồng cây cần sa trái phép vào ngày 17/1/2022, có liên quan tới một "đường dây" trồng cần sa quy mô lớn tại xã Nam Bình (huyện Đắk Song). Công an huyện Đắk Song đã ra quyết định tạm giữ hình sự Bùi Văn Huyên để mở rộng điều tra, làm rõ về hành vi trồng cây thuốc phiện, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy.

