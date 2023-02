Bắt giữ 2 nghi phạm chém người sau tai nạn giao thông

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết phối hợp với Công an TP Thuận An đã bắt giữ được 2 nghi phạm trong nhóm dùng dao, mã tấu truy sát khiến 2 người thương vong.

Ngày 14/2, 2 thanh niên bị bắt giữ gồm Đặng Hoàng Gim (SN 1995) và Nguyễn Hoàng Phương (SN 1992, cùng quê ở An Giang). Theo điều tra, ngày 12/2, Lâm Văn Vui, Nguyễn Văn Vũ Em cùng một số người bạn rủ nhau đi nhậu. Khi đi đến đoạn đường Thuận Giao 20, thì Vũ Em bị Trần Thúc Bảo (SN 1983, quê ở An Giang) điều khiển xe máy va trúng người. Hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến cãi nhau, được mọi người căn ngăn thì 2 bên bỏ đi. Sau đó, Bảo gọi một số người bạn chuẩn bị dao, mã tấu đi chém Vũ Em để trả thù. Cả nhóm đến đoạn đường Thuận Giao 20 giao với đường 22/12, thì thấy Vũ Em và Vui nên đã truy sát rồi chém tới tấp vào người. Hậu quả cả 2 bị thương nặng được chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, Vui đã tử vong, còn Vũ em bị thương nặng. Cơ quan điều tra thông báo những thanh niên liên quan đến vụ án này nhanh chóng đến cơ quan công an đầu thú, để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.