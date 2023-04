Bắt giữ 2 nam thanh niên gây ra hơn 10 vụ cướp giật tài sản

Ngày 7/4, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết vừa làm rõ 2 nghi phạm gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Chiều 5/4, Công an thị xã Điện Bàn nhận được tin báo trên địa bàn xã Điện Minh xảy ra liên tiếp 2 vụ cướp giật tài sản. Trong đó, một vụ người bị hại bị giật túi xách với giá trị tài sản hơn 10 triệu đồng, vụ còn lại nạn nhân bị giật túi xách dẫn đến té ngã, chấn thương phải nhập viện.

Lực lượng trinh sát hình sự được triển khai để tiến hành truy vết nghi phạm. Qua điều tra, công an xác định 2 vụ cướp giật do 2 nghi phạm gây ra với thủ đoạn giống nhau, đặc biệt phương tiện gây án đã bị che biển số.

Hiền và Doanh. Ảnh: P.T.H.

Chưa đầy 16 giờ điều tra, đến trưa 6/4, lực lượng công an đã bắt giữ khẩn cấp Phan Xuân Hiền (SN 2005, ngụ khối phố Phong Nhị, phường Điện An, Điện Bàn) và Trần Văn Doanh (SN 2005, ngụ xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn) khi 2 nghi phạm đang trốn trong phòng trọ ở phường Điện An.

Tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ của Doanh và Hiền, lực lượng chức năng thu hồi 2 túi xách nói trên.

Quá trình đấu tranh, các nghi phạm khai nhận còn thực hiện 12 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Hiện cơ quan CSĐT đã triệu tập làm việc 4 người liên quan để điều tra về hành vi liên quan.