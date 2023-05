Bắt giữ 2 nam thanh niên cướp tài sản tại cửa hàng Viettel

Công an huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) cho biết tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Bình (SN 2000, quê Bình Phước), Phạm Tiến Dũng (SN 2000, quê Đồng Nai) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, khoảng 13h20 ngày 24/5, Bình và Dũng điều khiển ôtô đi đến điểm giao dịch Viettel thuộc khu phố 1, thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, giả làm người giao dịch.

Lúc này, khi thấy điểm giao dịch chỉ có chị H. (SN 1996 là nhân viên điểm dịch Viettel) bên trong, nên 2 thanh niên dùng dao khống chế chị H. và cướp được số tiền khoảng 100 triệu đồng rồi bỏ chạy.

Nghi phạm cướp tài sản tại cửa hàng Viettel.

Chị H. tri hô cướp, thì được người dân gần đó hỗ trợ truy đuổi, cùng với Công an thị trấn Tân Bình, bắt giữ được 2 nghi phạm trên cùng tang vật là khoảng 100 triệu đồng.

Công an huyện Bắc Tân Uyên khuyến cáo để chủ động phòng ngừa tội phạm cướp tài sản, các phòng giao dịch ngân hàng, điểm giao dịch, cửa hàng kinh doanh,... trên địa bàn thường xuyên kiểm tra, rà soát, bổ sung các phương án, quy trình bảo vệ; tăng cường hệ thống giám sát an ninh, bố trí lực lượng bảo vệ đủ về số lượng, có sức khỏe, nhanh nhạy; lắp đặt, sử dụng thiết bị báo động khẩn cấp; tập huấn cho cán bộ, nhân viên nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm, từ đó góp phần bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng của cán bộ, nhân viên, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Cửa hàng Viettel nơi xảy ra vụ cướp tài sản.