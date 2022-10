Bắt giữ 2 đối tượng giấu 5 bánh heroin trên xe taxi

Đỗ Đức An khai nhận vận chuyển thuê ma túy cho Lương Thị Thoa, sau đó cả hai đã bị bắt giữ với tang vật là 5 bánh heroin.

Khoảng 23h ngày 4/10, tại km 40+425, Quốc lộ 1A (đoạn qua thôn Lạng Giai B, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn), tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trạm CSGT Tùng Diễn kiểm tra xe taxi đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn do Đỗ Đức An (SN 1983, trú tại phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) điều khiển.

Qua kiểm tra phát hiện trong xe cất giấu 5 bánh heroin.

Đỗ Đức An tại cơ quan công an.

Đỗ Đức An khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này cho Lương Thị Thoa (SN 1981, trú tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lương Thị Thoa.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.