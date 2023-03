Bắt giữ 13 người trong vụ triệt phá xới bạc trên núi

Xới bạc ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) được tổ chức trên núi và thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an huyện Tân Kỳ vừa phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm đánh bạc, bắt giữ 13 nghi phạm, thu giữ 125 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.

Theo đó, khoảng 17h ngày 9/3, tại xóm Tân Đông, xã Đồng Văn, Công an huyện Tân Kỳ bắt quả tang 10 người về hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi xóc đĩa ăn tiền.

Hiện trường xới bạc.

Tang vật thu giữ gồm: 125 triệu đồng, bộ bát đĩa bằng sứ, 4 quân vị hình tròn, chiếc kéo, 2 môtô và nhiều vật dụng phục vụ cho hoạt động đánh bạc.

Đấu tranh mở rộng, ban chuyên án bắt thêm 3 người về hành vi đánh bạc.

Đây là nhóm nghi phạm đánh bạc hoạt động khá kín kẽ, có bố trí người cảnh giới. Địa điểm đánh bạc thường ở khu vực đồi núi, cách xa khu vực dân cư. Các nghi phạm tham gia đánh bạc không được biết trước điểm đánh, mà phải tập kết ở một điểm rồi được một số người chở đến địa điểm đánh bạc.

Hiện Công an huyện Tân Kỳ đã ra lệnh tạm giữ hình sự 5 người, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.