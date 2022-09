Bắt giữ 10 người tàng trữ, mua bán súng tại Kiên Giang

Trong 84 khẩu súng cơ quan điều tra thu giữ tại Kiên Giang, 11 khẩu là vũ khí quân dụng. Cảnh sát đã bắt giữ 10 người để điều tra.

Ngày 24/9, Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Dương Minh Tuấn (30 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) cùng 9 đồng phạm về tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2021, tại Rạch Giá và một số huyện lân cận xuất hiện nhiều đối tượng sử dụng súng và công cụ hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn và bảo kê các điểm tệ nạn xã hội. Việc này gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Dương Minh Tuấn. Ảnh: Văn Vũ.

Trước tình hình trên, đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố để rà soát, lên danh sách các đối tượng hình sự có dấu hiệu mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Các trinh sát sau đó phát hiện nhóm đối tượng chế tạo, mua bán vũ khí (súng) do Tuấn cầm đầu. Người đàn ông này không có nghề nghiệp ổn định, có 2 tiền án về tội Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra, công an xác Tuấn đặt mua các loại súng và công cụ hỗ trợ của vợ chồng Cao Văn Hoài (27 tuổi, ngụ Rạch Giá) và Võ Ngọc Trâm (26 tuổi, ngụ huyện An Minh).

Với ý muốn cải tạo súng có độ sát thương và chính xác cao, bán được nhiều tiền nên Tuấn thuê một bị can cắt, tiện các linh kiện, thiết bị để thai đổi nòng, cò, kim hỏa, ốp tay súng... Sau khi cải tạo súng thành công, Tuấn bán lại cho nhiều người tại TP Rạch Giá, Phú Quốc, huyện Hòn Đất, Châu Thành, An Biên...

Cao Văn Hoài cùng tang vật. Ảnh: Văn Vũ.

Vài ngày trước, ban chuyên án được sự hỗ trợ của lực lượng Phòng Trọng án (Cục Cảnh sát hình sự) và Cục Kỷ thuật nghiệp vụ Bộ Công an đã tổ chức khám xét nơi ở của 10 bị can. Tại các điểm khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 84 khẩu súng, hơn 300 viên đạn các loại cùng nhiều thiết bị để cải tạo súng. Qua giám định có 11 khẩu súng quân dụng, 14 khẩu là công cụ hỗ trợ.

Công an tỉnh Kiên Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của bị can và mở rộng điều tra, xác minh, truy bắt, xử lý các nghi can liên quan.