Bắt giam thanh niên phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia

Ngày 4/6, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin Cơ quan An ninh điều tra vừa tạm giam nam thanh niên để điều tra về hành vi phá hủy cột điện cao thế.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Triệu Văn Nhất (SN 1997, thường trú tại thôn Lũng Phiắc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) về tội “Phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia” quy định tại khoản 1, Điều 303 Bộ luật hình sự.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 28/5, tổ tuần tra của Đội truyền tải điện Sóc Sơn thuộc truyền tải điện Đông Bắc 3 - Công ty truyền tải điện 1 phát hiện Triệu Văn Nhất đang có hành vi tháo trộm thanh giằng của cột điện 240 thuộc đường điện cao thế 500kV tuyến Quảng Ninh - Hiệp Hòa nằm trên địa phận thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Tổ tuần tra bắt giữ và đưa Nhất cùng tang vật về Công an thị trấn Nếnh bàn giao. Sau đó, Công an huyện Việt Yên tiến hành lập biên bản, ra quyết định tạm giữ Triệu Văn Nhất và chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra Công an Bắc Giang để điều tra theo thẩm quyền.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.