Bắt giam tài xế gây tai nạn làm 2 người chết, 5 bị thương

Sau khi sử dụng rượu bia, ông Ánh lái ôtô tông vào 4 xe máy và xe tải chạy ngược chiều. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 5 bị thương.

Ngày 19/4, đại tá Nguyễn Giới, Trưởng công an huyện Đại Lộc, Quảng Nam, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Châu Văn Ánh (46 tuổi) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: C.H.

Tối 9/4, ông Ánh điều khiển ôtô biển số 92A lưu thông trên đường ĐH3 qua xã Đại An, huyện Đại Lộc. Khi đến xã Đại An, xe do ông Ánh điều khiển tông trúng 4 xe máy và va chạm với ôtô tải chạy chiều ngược lại.

Tai nạn khiến bà Phạm Thị Bích Liên (49 tuổi) và Nguyễn Thị An (33 tuổi, cùng ở xã Đại An) tử vong. Ngoài ra, 5 người khác đi xe máy cũng bị thương, phải đi cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, Ánh khai nhận đã sử dụng rượu bia trước khi lái xe. Đến địa điểm gây tai nạn, do mất kiểm soát đã tông trúng xe tải và 4 xe máy.