Bắt giam nữ cán bộ ngân hàng chiếm đoạt tiền của gần 100 khách hàng

Gần 100 khách hàng đã gửi tiền vào tài khoản cá nhân hoặc đưa tiền trực tiếp cho Quỳnh nhờ trả hộ tiền gốc hoặc lãi cho khoản vay của họ với ngân hàng.

Ngày 18/6, tin từ Công an TP Yên Bái cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Như Quỳnh (SN 1993, trú xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ), cán bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank), chi nhánh Yên Bái về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản."

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 2/2022 đến tháng 6/2022, do tin tưởng cán bộ ngân hàng, gần 100 khách hàng đã gửi tiền vào tài khoản cá nhân hoặc đưa tiền trực tiếp cho bị can Quỳnh nhờ trả hộ tiền gốc hoặc lãi cho khoản vay của họ với ngân hàng.

Sau khi nhận tiền từ khách hàng, Quỳnh đã chiếm đoạt để sử dụng cá nhân.

Ngoài ra, Nguyễn Như Quỳnh cũng nhận làm hồ sơ đáo hạn đối với các hợp đồng của khách hàng vay tại ngân hàng đã đến hạn thanh toán khoản nợ, nhưng có nhu cầu vay vốn tiếp.

Khi khoản vay mới được giải ngân, khách hàng tin tưởng nhờ Quỳnh nhận hộ tiền để trả vào khoản vay cũ, nhưng Quỳnh không thực hiện mà chiếm đoạt sử dụng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Yên Bái tiếp tục điều tra làm rõ.